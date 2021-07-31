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СБУ вышла с заявлением о Чаусе: предоставил информацию о похищении

Суббота, 31 июля 2021, 14:11

Служба безопасности Украины заявляет, что "не похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Напомним: именно СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека является высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями".

Детали: В СБУ утверждают, что 30 июля на горячую линию службы обратилось лицо, сообщившее, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Указано, что впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применения к нему других противозаконных действий.

Отмечается, что в связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

Дословно: "Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована супруга господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками.

Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судьи Чауса, лишениеяего свободы и установления лиц, которые это совершили".

В то же время, в комментарии УП адвокат Чауса Александр Вишневый отметил, что родным Чауса только сообщили в СБУ, что бывший судья у них. Больше контактов с ведомством у родных Чауса не было.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Украинская правда
Темы: ЧаусСБУ
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