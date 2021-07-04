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Кремль побачив американський слід у ситуації з британським есмінцем

Неділя, 4 липня 2021, 18:13

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає США причетними до планування ситуації з британським есмінцем, який Росія погрожувала обстріляти в українських територіальних водах біля окупованого Криму.

Джерело: Пєсков в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на каналі "Росія-1", передає ТАСС

Пряма мова: "Я думаю, що наша розвідка, звичайно, знає, хто там приймав рішення [в ситуації з британським есмінцем]. Але, звичайно ж, я думаю, що суть подібних операцій планується все-таки у старших товаришів – все-таки за океаном".

Деталі: На його думку, "в даному випадку есмінець був просто інструментом провокації".

Представник Кремля також погодився з думкою, що в тому числі Київ займається відкритими антиросійськими провокаціями.

"Провокування ситуації Україною – дійсно це реальність, сумна реальність в умовах, в яких нам доводиться жити", – сказав він.

Пєсков підкреслив, що у відповідь на провокації Путін приймає рішення, які чітко показують настрій Москви і "які не залишаються непоміченими".

"Маються на увазі і наші маневри, і наші навчання, з тією лише різницею, що все це відбувається на нашій власній території, і ми на інші континенти нашу військову інфраструктуру не переміщуємо", – сказав представник Кремля.

"І в цьому плані ні в кого, напевно, не повинно бути сумнівів у рішучості президента Путіна і російської сторони в цілому. Я все-таки пропоную не говорити про такі апокаліптичні сценарії, як Карибська криза і так далі, тому що, напевно, кожен раз рішучість Росії стає все більш зрозумілою нашим опонентам, хоча ми теж не носимо рожеві окуляри і усвідомлюємо, що ніхто не буде відмовлятися від стримування нашої країни", – зазначив Пєсков.

Передісторія:

  • 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець Британії HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.
  • Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.
  • Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.
  • Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

Теми: РосіяВелика БританіяСША


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