Кремль увидел американский след в ситуации с британским эсминцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает США причастными к планированию ситуации с британским эсминцем, который Россия угрожала обстрелять в украинских территориальных водах около оккупированного Крыма.

Источник: Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", передает ТАСС

Прямая речь: "Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном".

Детали: По его мнению, "в данном случае эсминец был просто инструментом провокации".

Представитель Кремля также согласился с мнением, что в том числе Киев занимается открытыми антироссийскими провокациями.

"Провоцирование ситуации Украиной – действительно это реальность, печальная реальность в условиях, в которых нам приходится жить", – сказал он.

Песков подчеркнул, что в ответ на провокации Путин принимает решения, которые четко показывают настрой Москвы и "которые не остаются не замеченными".

"Имеются ввиду и наши маневры, и наши учения, с той только разницей, что все это происходит на нашей собственной территории, и мы на другие континенты нашу военную инфраструктуру не перемещаем", - сказал представитель Кремля.

"И в этом плане ни у кого, наверное, не должно быть сомнений в решительности президента Путина и российской стороны в целом. Я все-таки предлагаю не говорить о таких апокалиптических сценариях, как Карибский кризис и так далее, потому что, наверное, каждый раз решительность России становиться все более понятной нашим оппонентам, хотя мы тоже не носим розовые очки и отдаем себе отчет в том, что никто не будет отказываться от сдерживания нашей страны", - подчеркнул Песков.

Предыстория:

23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

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