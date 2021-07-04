У Білорусі затримали громадянина України – правозахисники
Неділя, 4 липня 2021, 21:12
3 липня в Столині був затриманий 24-річний громадянин України Павло Рабешко, який має посвідку на проживання в Білорусі.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: За даними правозахисників, Рабешко був затриманий у суботу близько 17.00.
Також був проведений обшук за місцем проживання хлопця, в якому, як повідомляється, взяли участь п'ять співробітників міліції.
Телефон конфіскували, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало причиною приїзду співробітників, поки невідомо.
За попередньою інформацією, його доставили до Пінського КДБ.
Українська правда