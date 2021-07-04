У Білорусі затримали громадянина України – правозахисники

3 липня в Столині був затриманий 24-річний громадянин України Павло Рабешко, який має посвідку на проживання в Білорусі.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: За даними правозахисників, Рабешко був затриманий у суботу близько 17.00.

Також був проведений обшук за місцем проживання хлопця, в якому, як повідомляється, взяли участь п'ять співробітників міліції.

Телефон конфіскували, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало причиною приїзду співробітників, поки невідомо.

фото з телеграм-каналу "Свабодны Столін"

За попередньою інформацією, його доставили до Пінського КДБ.