В Беларуси задержали гражданина Украины – правозащитники
Воскресенье, 4 июля 2021, 21:12
3 июля в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, имеющий вид на жительство в Беларуси.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: Рабешко был задержан в субботу около 17.00.
Также был произведен обыск по месту жительства парня, в котором, как сообщается, приняли участие пять сотрудников милиции.
Телефон конфисковали, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало причиной приезда сотрудников, пока неизвестно.
По предварительной информации, его доставили в Пинское КГБ.
Украинская правда