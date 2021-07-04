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В Беларуси задержали гражданина Украины – правозащитники

Воскресенье, 4 июля 2021, 21:12
В Беларуси задержали гражданина Украины – правозащитники

3 июля в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, имеющий вид на жительство в Беларуси.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: Рабешко был задержан в субботу около 17.00.

Также был произведен обыск по месту жительства парня, в котором, как сообщается, приняли участие пять сотрудников милиции.

Телефон конфисковали, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало причиной приезда сотрудников, пока неизвестно.

 
фото с телеграм-канала "Свабодны Столін"

По предварительной информации, его доставили в Пинское КГБ.

Украинская правда
Темы: Беларусь
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