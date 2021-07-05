Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЄС виступили проти російського "закону про шампанське"

Понеділок, 5 липня 2021, 15:14

В ЄС висловили невдоволення новим російським указом який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми звісно ж знаємо про новий російський законопроєкт стосовно алкогольних і винних напоїв, і він матиме вплив на експорт вина. Ми будемо робити все необхідне, щоб виявити нашу незгоду і занепокоєність цим законом" - сказала вона.

В ЄК при цьому кілька разів зазначили, що це ще не закон, а тільки його проєкт. При цьому президент РФ вже підписав відповідний указ 2 липня.

"Ми робитимемо все необхідне для захисту наших прав і зробимо потрібні кроки, якщо цей закон набуде чинності" - сказала представниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 2 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який дозволив використання назви "шампанське" лише щодо вироблених у Росії вин та зобов'язав виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино". Ще тоді  Moet Hennessy, що виробляє продукцію ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших зупинив постачання до Росії.

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, діє протилежне правило – "шампанським" можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення.

Теми: ЄСРосіязаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця

Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Усі новини...
ЄС
У ЄС почала діяти заборона одноразових пластикових виробів
Лукашенко розповів про "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Україна, США і ЄС
У ЄС підготували план співпраці зі "Східним партнерством" з інвестиціями на 2,3 млрд євро
Останні новини
02:53
Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді
01:50
Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ
00:55
5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський
00:28
У Нігерії бойовики викрали 140 школярів
23:49
ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом
23:19
Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 
22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській
22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу
21:39
ФотоУ Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
21:15
Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
Усі новини...