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Німеччина зняла заборону на в’їзд для мандрівників з Британії та Росії

Вівторок, 6 липня 2021, 07:16

Німеччина знімає пов'язану з COVID-19 заборону на в’їзд для людей з Великої Британії, а також Португалії, Росії, Індії та Непалу.

Джерело: BBC

Деталі: Ці країни будуть класифікувати як "регіони з високою захворюваністю". Досі вони класифікувалися як "регіони з варіантами вірусу" через поширення варіантів Delta і Delta Plus, які вперше виявили в Індії.

Обмеження будуть пом'якшені з середи, 7 липня.

Повністю вакциновані відвідувачі також не підлягатимуть карантину. Невакциновані, як і раніше, будуть зобов'язані іти на самоізоляцію ( до 10 днів), але в них буде можливість достроково припинити карантин, отримавши негативний результат  тесту на п'ятий день.

Громадяни і жителі Німеччини повинні були знаходитися в карантині протягом 14 днів після прибуття в країну.

Нагадаємо: Ослаблення обмежень в Німеччині відбулося незабаром після того, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердив, що країна збирається скасувати всі обмеження, пов’язані з  COVID, з 19 липня.

Теми: БританіяНімеччинакоронавірус


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