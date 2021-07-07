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Група компаній у Дніпрі незаконно постачала військові товари в РФ – СБУ

Середа, 7 липня 2021, 11:53

Контррозвідка Служби безпеки України викрила групу компаній на незаконних військових поставках до Російської Федерації.

Джерело: СБУ, інформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.

За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування  військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Співробітники СБУ встановили, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили: 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення; документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ; виробниче обладнання; комп’ютерну техніку.

Вилучену продукцію направили на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.

Додатково: За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про групу компаній ІСТА. Товари, які вони постачали в РФ - акумулятори підвищеної потужності, якими  комплектується бронетехніка.

Українська правда
Теми: СБУ


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