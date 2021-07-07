Військовий помер у зоні ООС
Середа, 7 липня 2021, 13:59
5 липня в зоні ООС помер житель Чечельницької територіальної громади Володимир Рибачук.
Джерело: Вінницька ОДА
Деталі: Зазначається, що причина смерті з’ясовується.
Дослівно: "Він народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у селі Білий Камінь Чечельницького району.
15 вересня 2016 року пішов на військову службу за контрактом. Володимир Рибачук брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".
Передісторія: 5 липня внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.
Українська правда