Військовий помер у зоні ООС

5 липня в зоні ООС помер житель Чечельницької територіальної громади Володимир Рибачук.

Джерело: Вінницька ОДА

Деталі: Зазначається, що причина смерті з’ясовується.

Дослівно: "Він народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у селі Білий Камінь Чечельницького району.

15 вересня 2016 року пішов на військову службу за контрактом. Володимир Рибачук брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

Передісторія: 5 липня внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.