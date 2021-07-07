Военный умер в зоне ООС

5 июля в зоне ООС умер житель Чечельницкой территориальной громады Владимир Рыбачук.

Источник: Винницкая ОГА

Детали: Отмечается, что причина смерти выясняется.

Дословно: "Он родился 25 июля 1978 года, вырос и работал в селе Белый Камень Чечельницкого района.

15 сентября 2016 года пошел на военную службу по контракту. Владимир Рыбачук принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Предыстория: 5 июля в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.