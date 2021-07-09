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Новий прессекретар президента розповів, як їздив у групі підтримки команди КВК Зеленського

П'ятниця, 9 липня 2021, 18:54

Новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров розповів, що під час навчання їздив у групі підтримки команди КВК, в якій грав Володимир Зеленський.

Джерело: перший брифінг прессекретаря президента

Пряма мова Никифорова: "Я працював в Кривому Розі буквально кілька місяців… це була вимушена літня практика. Я не співпрацював з Володимиром Зеленським, але тим не менше, в Кривому Розі я з ним перетинався, тому що, коли я ще навчався в школі це були місцеві зірки.

Спочатку це була команда "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", потім це була команда "95 квартал" і кілька разів я їздив в групі підтримки… люди, які в залі підтримують, як і на спортивних змаганнях".

Деталі: Никифоров зауважив, що не пам’ятає, як саме називалася тоді команда Зеленського. Також прессекретар додав, що в ті часи перетинався з Зеленським "побіжно" і запевнив, що президент не пам’ятає цього.

Передісторія:

  • У п'ятницю президент Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергія Никифорова.
  • Юлія Мендель залишилася в ОП радницею.

Олександр Шумілін, УП
Теми: ЗеленськийОфіс президента


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