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Новый прессекретар рассказал, как ездил в группе поддержки команды КВН Зеленского

Пятница, 9 июля 2021, 18:54

Новоназначенный прессекретар президента Сергей Никифоров рассказал, что во время учебы ездил в группе поддержки команды КВН, в которой играл Владимир Зеленский.

Источник: первый брифинг прессекретар президента

Прямая речь Никифорова: "Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев... это была вынужденная летняя практика. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее, в Кривом Роге я с ним пересекался, потому что, когда я еще учился в школе это были местные звезды.

Сначала это была команда "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", потом это была команда "95 квартал" и несколько раз я ездил в группе поддержки... люди, которые в зале поддерживают, как и на спортивных соревнованиях".

Детали: Никифоров отметил, что не помнит, как называлась тогда команда Зеленского. Также прессекретар добавил, что в те времена пересекался с Зеленским "вскользь" и заверил, что президент не помнит этого.

Предыстория:

  • В пятницу президент Владимир Зеленский назначил своим прессекретар ведущего с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" - Сергея Никифорова.
  • Юлия Мендель осталась в ОП советники.

Темы: ЗеленскийОфис президента
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