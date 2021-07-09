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Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат

П'ятниця, 9 липня 2021, 21:08
Керівництво Слуги народу закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликає виключеного із однойменної фракції нардепа Олександра Юрченка скласти мандат після скандалу з ДТП за його участі. 

Джерело: Корнієнко в коментарі для "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це".

Деталі: Корнієнко вважає, що правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати інцидент, що стався внаслідок участі Юрченка в ДТП. 

Що передувало: 8 липня у центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

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Передісторія: 

  • 13 вересня 2020 року НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. 
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.  17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього. Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.
  • 17 вересня парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн. Нардеп вийшов під заставу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуОлександр Корнієнко
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