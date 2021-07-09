Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликає виключеного із однойменної фракції нардепа Олександра Юрченка скласти мандат після скандалу з ДТП за його участі.

Джерело: Корнієнко в коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це".

Деталі: Корнієнко вважає, що правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати інцидент, що стався внаслідок участі Юрченка в ДТП.

Що передувало: 8 липня у центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

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Передісторія: