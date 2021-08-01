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У Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду

Неділя, 1 серпня 2021, 15:17

У Німеччині з 1 серпня набули чинності більш жорсткі умови в'їзду до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Відтепер усі мандрівники від 12 років повинні мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19.

Раніше ці вимоги стосувалися лише пасажирів авіакомпаній, але тепер поширюється й на осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом.

Правило діятиме не лише для іноземців, а й жителів Німеччини, які повертаються з інших країн.

При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни матимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак.

Також з 1 серпня в Німеччині змінюється класифікація зон ризику стосовно захворюваності на COVID-19. Відтепер замість трьох залишається тільки дві категорії: зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику. Ті, хто повертається з цих зон, повинні зареєструватися на урядовому порталі.

При в'їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов’язковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Невакциновані особи, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п'яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус.

Для дітей віком до 12 років карантин триває п'ять днів. На мандрівників, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19, ця вимога не поширюється.

Теми: Німеччина


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