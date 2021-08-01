Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду

Неділя, 1 серпня 2021, 15:17
У Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду

У Німеччині з 1 серпня набули чинності більш жорсткі умови в'їзду до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Відтепер усі мандрівники від 12 років повинні мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19.

Раніше ці вимоги стосувалися лише пасажирів авіакомпаній, але тепер поширюється й на осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом.

Правило діятиме не лише для іноземців, а й жителів Німеччини, які повертаються з інших країн.

При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни матимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак.

Також з 1 серпня в Німеччині змінюється класифікація зон ризику стосовно захворюваності на COVID-19. Відтепер замість трьох залишається тільки дві категорії: зона поширення варіанту коронавірусу та зона високого ризику. Ті, хто повертається з цих зон, повинні зареєструватися на урядовому порталі.

При в'їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов’язковим навіть для тих подорожніх, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Невакциновані особи, які повертаються із зон високого ризику, повинні на 10 днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п'яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус.

Для дітей віком до 12 років карантин триває п'ять днів. На мандрівників, які повністю вакциновані або перехворіли на COVID-19, ця вимога не поширюється.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: