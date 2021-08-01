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У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі

Неділя, 1 серпня 2021, 18:15
Фото з Twitter ЄП

У неділю, 1 серпня, кордон Литви перейшла рекордну кількість нелегалів з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З півночі до 13 години 1 серпня прикордонники затримали 216 нелегалів. Досі рекорд був 171 осіб за добу. Якщо потік не зменшиться, до кінця цього дня затримають 300-400 мігрантів.

Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс сказав, що ніякої системи не залишилося – якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон вночі і там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через всі ділянки і в будь-який час доби.

Напередодні Європейський союз закликав режим Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

У п'ятницю до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

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Теми: ЛитваБілорусьміграція


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