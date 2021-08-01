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В Литве задержали рекордное количество мигрантов из Беларуси

Воскресенье, 1 августа 2021, 18:15
В Литве задержали рекордное количество мигрантов из Беларуси
Фото с Twitter ЕП

В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С полуночи до 13 часов 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов. До сих пор рекорд был 171 человек за сутки. Если поток не уменьшится, до конца этого дня задержат 300-400 человек.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что никакой системы не осталось – если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Накануне Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

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Темы: ЛитваБеларусьмиграция
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