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Головні новини понеділка і ночі: Меркель їде в Київ, вбивство українців у колонії ОРДО

Вівторок, 10 серпня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: Меркель їде в Київ, вбивство українців у колонії ОРДО

Меркель приїде до Києва, бойовики вбили трьох українців у колонії ОРДО – актуальні новини 9 серпня.

Про колонію ОРДО

У Кіровській виправній колонії №33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, вбили трьох громадян України, які були засуджені від початку війни на Сході.

Ці вбивства розглянуть на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи 25 серпня.

Про Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про інші важливі новини     

Легкоатлетка Христина Тимановська, яку білоруська команда зняла з Олімпійських ігор в Токіо після того, як вона розкритикувала тренерів, продала  медаль Європейських ігор 2019 року.

Таліби взяли під свій контроль ще дві столиці провінцій Афганістану - Сарі-Пул та Саманган.

Президент Володимир Зеленський називає безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь. В ОПУ заявили, що такі заяви спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в країні.

Для туристів з України відкрилися ще дві європейські країни — Угорщина та Фінляндія.

Лукашенко заявив, що Шишов був для Білорусі ніким, але Україна повинна розслідувати його смерть і дати відповідь, хто і як повісив громадянина Білорусі.

Російська армія починає масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Українська правда

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