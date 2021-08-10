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Главные новости понедельника и ночи: Меркель едет в Киев, убийство украинцев в колонии ОРДО

Вторник, 10 августа 2021, 08:00

Меркель приедет в Киев, боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО - актуальные новости 9 августа.

О колонии ОРДО

В Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили трех граждан Украины, которые были осуждены с начала войны на Востоке.

Эти убийства рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы 25 августа.

О Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

О других важных новостях

Легкоатлетка Кристина Тимановская,  которую белорусская команда сняла с Олимпийских игр в Токио после того, как она раскритиковала тренеров, продала медаль Европейских игр 2019 года.

Талибы взяли под свой контроль еще две столицы провинций Афганистана - Сари-Пул и Саманган.

Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь. В ОПУ заявили, что такие заявления направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране.

Для туристов с Украины открылись еще две европейские страны — Венгрия и Финляндия.

Лукашенко заявил, что Шишов был для Беларуси никем, но Украина должна расследовать его смерть и дать ответ, кто и как повесил гражданина Беларуси.

Российская армия начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Украинская правда
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