Главные новости понедельника и ночи: Меркель едет в Киев, убийство украинцев в колонии ОРДО

Меркель приедет в Киев, боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО - актуальные новости 9 августа.

О колонии ОРДО

В Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили трех граждан Украины, которые были осуждены с начала войны на Востоке.

Эти убийства рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы 25 августа.

О Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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