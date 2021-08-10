Главные новости понедельника и ночи: Меркель едет в Киев, убийство украинцев в колонии ОРДО
Меркель приедет в Киев, боевики убили трех украинцев в колонии ОРДО - актуальные новости 9 августа.
О колонии ОРДО
В Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили трех граждан Украины, которые были осуждены с начала войны на Востоке.
Эти убийства рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы 25 августа.
О Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
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