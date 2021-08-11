Софийскую площадь обещают отмыть через несколько дней

Уборка брусчатки на Софиевской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате съемок компании Red Bull UA 10 августа, продлится еще несколько дней.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на компанию, которая занимается уборкой

Дословно: "Максимально черное пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней".

Детали: По словам собеседника, работы по отмыванию мостовой продолжались до 22 часов 10 августа, а восстановили в 6 утра 11 августа.

Фото: Ангелина Страшкулич

Активисты тоже присоединились к уборке.

Предыстория: