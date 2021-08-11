Софийскую площадь обещают отмыть через несколько дней
Среда, 11 августа 2021, 13:19
Уборка брусчатки на Софиевской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате съемок компании Red Bull UA 10 августа, продлится еще несколько дней.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на компанию, которая занимается уборкой
Дословно: "Максимально черное пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней".
Детали: По словам собеседника, работы по отмыванию мостовой продолжались до 22 часов 10 августа, а восстановили в 6 утра 11 августа.
Активисты тоже присоединились к уборке.
Предыстория:
- Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
- Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
- Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
- Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
- Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
- Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.