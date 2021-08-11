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Софийскую площадь обещают отмыть через несколько дней

Среда, 11 августа 2021, 13:19
Софийская площадь, Фото: Ангелина Страшкулич

Уборка брусчатки на Софиевской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате съемок компании Red Bull UA 10 августа, продлится еще несколько дней.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на компанию, которая занимается уборкой

Дословно: "Максимально черное пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней".

Детали: По словам собеседника, работы по отмыванию мостовой продолжались до 22 часов 10 августа, а восстановили в 6 утра 11 августа.

 
Фото: Ангелина Страшкулич

Активисты тоже присоединились к уборке.

Предыстория:

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
  • Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Темы: Киев
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