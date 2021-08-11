Новини 11 серпня: відставка начальника поліції Києва, продовження карантину
Начальник київської поліції пішов у відставку, карантин продовжили до жовтня — актуальні новини 11 серпня.
Про Крищенка
Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко подав у відставку, його рапорт уже задовольнили. Крищенко не оприлюднив причини відставки, натомість подякував поліцейським столиці.
Новим головою Нацполіції Києва призначено Івана Вигівського — до цього він очолював поліцію Полтавської області.
Про карантин
Уряд продовжив адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.
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