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Головні новини п’ятниці і ночі: наступ “Талібану”, Меркель та Путін

Субота, 14 серпня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: наступ “Талібану”, Меркель та Путін

Таліби взяли під контроль ще чотири міста в Афганістані, Меркель має заплановану зустріч з Путіним – актуальні новини 13 серпня.

Про "Талібан"

Таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій після захоплення Кандагара і Герата, другого і третього за величиною міст країни.

"Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.

"Талібан" невблаганно рухається в сторону Кабула. Він контролює понад дві третини країни. Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів.

Про Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом до Києва відвідає Росію — на 20 серпня у неї запланована зустріч з Володимиром Путіним.

Однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується.

Про інші важливі новини

13 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм, двоє поранених.

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі пройшли до заключного етапу конкурсу на главу Бюро економічної безпеки БЕБ.

Гірники повідомили, що з березня не отримували зарплатню, та оприлюднили заяву, в якій обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента та перекривати дороги міжнародного значення.

Вищий антикорупційний суд конфіскував у Іллі Киви 1,2 млн гривень, зароблених на жомовій ямі — необгрунтований дохід нардепа стягнули в дохід держави.

У центрі Києва до олімпійського чемпіона та депутата Жана Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань — до бійки справа не дійшла.

Посольство Грузії в Україні вважає неприйнятним те, що українська компанія "Кулуар поход" організовує туристичні походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія — у МЗС України погодились.

Українська правда

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