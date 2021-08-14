Головні новини п’ятниці і ночі: наступ “Талібану”, Меркель та Путін

Таліби взяли під контроль ще чотири міста в Афганістані, Меркель має заплановану зустріч з Путіним – актуальні новини 13 серпня.

Про "Талібан"

Таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій після захоплення Кандагара і Герата, другого і третього за величиною міст країни.

"Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.

"Талібан" невблаганно рухається в сторону Кабула. Він контролює понад дві третини країни. Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів.

Про Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом до Києва відвідає Росію — на 20 серпня у неї запланована зустріч з Володимиром Путіним.

Однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується.

Про інші важливі новини

13 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм, двоє поранених.

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