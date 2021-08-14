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Главные новости пятницы и ночи: наступление "Талибана", Меркель и Путин

Суббота, 14 августа 2021, 08:00

Талибы взяли под контроль еще четыре города в Афганистане, у Меркель запланирована встреча с Путиным - актуальные новости 13 августа.

О "Талибане"

Талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций после захвата Кандагара и Герата, второго и третьего по величине города страны.

"Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдались Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

"Талибан" неумолимо движется в сторону Кабула. Он контролирует более двух третей страны. Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением повстанцев в течение 30 дней.

О Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев посетит Россию — на 20 августа у нее запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается.

О других важных новостях

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм, двое раненых.

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи прошли к заключительному этапу конкурса на главу Бюро экономической безопасности БЭБ.

Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату, и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

Высший антикоррупционный суд конфисковал у Ильи Кивы 1,2 млн гривен, заработанных на жомовой яме — необоснованный доход нардепа взыскали в доход государства.

В центре Киева к олимпийскому чемпиону и депутату Жану Беленюку подошли неизвестные молодые люди и сделали несколько расистских высказываний — до драки дело не дошло.

Посольство Грузии в Украине считает неприемлемым то, что украинская компания "Кулуар поход" организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия — в МИД Украины согласились.

Украинская правда
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