Скандальний дрифт у Києві: гонщик розповів свою версію подій

Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук заявляє, що компанія Red Bull знімала відео дрифту на Софійській площі для популяризації бренду, а також до Дня прапора та Дня Незалежності, і що після таких проектів компанія завжди прибирає.

Джерело: відеокоментар Гринчука на YouTube

Пряма мова Гринчука: "Розповідаю свою версію подій без виправдань і спроб придумати, що і як було в інших. Я атлет Red Bull вже 9 років, і непросто так мій контракт з року в рік продовжують. Ми провели безліч проектів з компанією в різних куточках нашої планети, але про це трохи пізніше.

У мене в контракті прописано, що я повинен взяти участь в проектах, одним з яких був оголошений парний дрифт в центрі Києва з запрошеним колегою по цеху Red Bull з Ірландії віце чемпіоном Європи Конором Шанаханом.

Метою проекту є просування бренду і зйомка красивого відео до Днів прапора і Незалежності України".

Деталі: За словами Гринчука, такі зйомки починаються рано, щоб створювати якомога менше незручностей для пішоходів і інших учасників руху. Тому о 5 годині ранку приїхали машини з обладнанням і почалася підготовка до зйомок. О 7:30 почався дрифт.

Гринчук розповів, що приблизно "раз на годину" приїжджали кілька патрулів поліції, викликаних жителями, і "майже відразу ж їхали".

Потім прийшли блогери і журналісти головних ТВ-каналів, яких теж катали на площі.

В кінці спортсмени зробили прапор України димом, проект відзняли і почали збирати обладнання.

За словами Гринчука, після цього – "як завжди Red Bull і робить" – заїхала клінінгова компанія, яка повинна була прибрати площу за 3 доби, а спортсмени переїхали на іншу локацію.

Він додав, що "години через 3 вони почали офігівати від виття, яке влаштували блогери і політикани", а на майданчик NoMotors, де в цей час були спортсмени і машини, приїхала поліція.

За словами Гринчука, їм тривалий час не дозволяли залишити майданчик, обмежуючи право на свободу пересування, але "після невеликого скандалу вдалося змусити поліцію опитати" його в якості свідка.

Потім поліція викликала евакуатори, щоб забрати машини на штрафмайданчик в якості речового доказу.

За словами Гринчука, клінінгова компанія все прибрала, як і обіцяла, за 3 дні, а всі, хто "повилазили зі своїх нірок порозмазувати залишки гуми по площі", виявилися просто "статистами цього процесу".

Спортсмен нагадав, що подібні ролики з дтрифтом знімають в різних куточках планети часто на замовлення і на гроші адміністрацій міст.

За його словами, там "бачать вигоду від реклами міст і залучення інвестицій", а в Києві захотіли побачити "тільки сліди шин на 3 дні".

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