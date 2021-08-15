Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скандальний дрифт у Києві: гонщик розповів свою версію подій

Неділя, 15 серпня 2021, 12:27
Скриншот з відео

Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук заявляє, що компанія Red Bull знімала відео дрифту на Софійській площі для популяризації бренду, а також до Дня прапора та Дня Незалежності, і що після таких проектів компанія завжди прибирає.

Джерело: відеокоментар Гринчука на YouTube

Пряма мова Гринчука: "Розповідаю свою версію подій без виправдань і спроб придумати, що і як було в інших. Я атлет Red Bull вже 9 років, і непросто так мій контракт з року в рік продовжують. Ми провели безліч проектів з компанією в різних куточках нашої планети, але про це трохи пізніше.

У мене в контракті прописано, що я повинен взяти участь в проектах, одним з яких був оголошений парний дрифт в центрі Києва з запрошеним колегою по цеху Red Bull з Ірландії віце чемпіоном Європи Конором Шанаханом.

Метою проекту є просування бренду і зйомка красивого відео до Днів прапора і Незалежності України".

Деталі: За словами Гринчука, такі зйомки починаються рано, щоб створювати якомога менше незручностей для пішоходів і інших учасників руху. Тому о 5 годині ранку приїхали машини з обладнанням і почалася підготовка до зйомок. О 7:30 почався дрифт.

Гринчук розповів, що приблизно "раз на годину" приїжджали кілька патрулів поліції, викликаних жителями, і "майже відразу ж їхали".

Потім прийшли блогери і журналісти головних ТВ-каналів, яких теж катали на площі.

В кінці спортсмени зробили прапор України димом, проект відзняли і почали збирати обладнання.  

За словами Гринчука, після цього – "як завжди Red Bull і робить" – заїхала клінінгова компанія, яка повинна була прибрати площу за 3 доби, а спортсмени переїхали на іншу локацію.

Він додав, що "години через 3 вони почали офігівати від виття, яке влаштували блогери і політикани", а на майданчик NoMotors, де в цей час були спортсмени і машини, приїхала поліція.

За словами Гринчука, їм тривалий час не дозволяли залишити майданчик, обмежуючи право на свободу пересування, але "після невеликого скандалу вдалося змусити поліцію опитати" його в якості свідка.

Потім поліція викликала евакуатори, щоб забрати машини на штрафмайданчик в якості речового доказу.

За словами Гринчука, клінінгова компанія все прибрала, як і обіцяла, за 3 дні, а всі, хто "повилазили зі своїх нірок порозмазувати залишки гуми по площі", виявилися просто "статистами цього процесу".

Спортсмен нагадав, що подібні ролики з дтрифтом знімають в різних куточках планети часто на замовлення і на гроші адміністрацій міст.

За його словами, там "бачать вигоду від реклами міст і залучення інвестицій", а в Києві захотіли побачити "тільки сліди шин на 3 дні".

Передісторія:

  • Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі – посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
  • Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили – у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
  • Міністр культури Ткаченко заявив, що обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі. 
  • Компанія Red Bull Україна попросила вибачення у жителів Києва і обіцяла усе повернути до стану, який був раніше.
  • Реперка Альона Савраненко (Alyona Alyona), яка була пасажиром автівок під час скандального дрифту на Софійській площі, заявила, що її команді сказали про те, що відеоролик знімають до Дня Незалежності України, а її завдання було просто кататися.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВолонтери знайшли дитину, що загубилася на Говерлі

Смерть мера Кривого Рогу: Зеленський взяв справу під особистий контроль

Погода: українців попереджають про спеку, що насувається

В ОПЗЖ вважають, що мера Кривого Рогу вбили

Мер Кривого Рогу Павлов знайдений мертвим

Президент Афганістану виїхав з країни – ЗМІ

Усі новини...
Київ
У Києві на два дні призупинять вакцинацію
Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко
Учасники акції "Зупинимо капітуляцію!" палять фаєри біля "будинку Зеленського"
Останні новини
20:16
відеоВолонтери знайшли дитину, що загубилася на Говерлі
20:01
Посольство США в Афганістані повідомило про обстріл аеропорту
19:42
Економічні новини вихідних: зарплати шахтарям, ціна електроенергії, ринок землі
19:21
Смерть мера Кривого Рогу: Зеленський взяв справу під особистий контроль
19:00
У Канаді оголосили дострокові федеральні вибори
18:47
Twitter призупинив верифікацію профілів
18:36
Погода: українців попереджають про спеку, що насувається
18:19
Ford та General Motors судяться через назви своїх автопілотів
18:13
В ОПЗЖ вважають, що мера Кривого Рогу вбили
17:54
Люксембург відмовив у видачі ліцензії кремлівському телеканалу RT
Усі новини...