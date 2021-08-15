Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный дрифт в Киеве: гонщик рассказал свою версию событий

Воскресенье, 15 августа 2021, 12:27
Скандальный дрифт в Киеве: гонщик рассказал свою версию событий
Скриншот из видео

Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук заявляет, что компания Red Bull снимала видео дрифта на Софийской площади для популяризации бренда, а также ко Дню флага и Дня Независимости, и что после таких проектов компания всегда убирает.

Источник: видеокомментарий Гринчука на YouTube

Прямая речь Гринчука: "Рассказываю свою версию событий без оправданий и попыток придумать, че и как было у других. Я атлет Red Bull уже 9 лет, и непросто так мой контракт из года в год продлевают. Мы провели множество проектов с компанией в различных уголках нашей планеты, но об этом чуть позже.

У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии вице чемпионом Европы Конором Шанаханом.

Целью проекта является продвижение бренда и съемка красивого видео к Дням флага и Независимости Украины".

Детали: По словам Гринчука, такие съемки начинаются рано, чтобы создавать как можно меньше неудобств пешеходам и другим участникам движения. Поэтому в 5 часов утра приехали машины с оборудованием и началась подготовка к съемкам. В 7:30 начался дрифт.

Гринчук рассказал, что приблизительно "раз в час" приезжали несколько патрулей полиции, вызванных жителями, и "почти сразу же уезжали".

Потом пришли блогеры и журналисты главных ТВ-каналов, которых тоже катали на площади.

В конце спортсмены сделали флаг Украины дымом, проект отсняли и начали собирать оборудование.

По словам Гринчука, после этого – "как обычно Red Bull и делает" – заехала клининговая компания, которая должна была убрать площадь за 3 суток, а спортсмены переехали на другую локацию.

Он добавил, что "часа через 3 они начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы", а на площадку NoMotors, где в это время были спортсмены и машины, приехала полиция.  

По словам Гринчука, им длительное время не разрешали покинуть площадку, ограничивая право на свободу передвижения, но "после небольшого скандала удалось заставить полицию опросить" его в качестве свидетеля.  

Потом полиция вызвала эвакуаторы, чтобы забрать машины на штрафплощадку в качестве вещественного доказательства.  

По словам Гринчука, клининговая компания все убрала, как и обещала, за 3 дня, а все, кто "повылазили из своих норок поразмазывать остатки резины по площади", оказались просто "статистами этого процесса".

Спортсмен напомнил, что подобные ролики с дтрифтом снимают в разных уголках планеты часто по заказу и на деньги администраций городов. По его словам, там "видят выгоду от рекламы городов и привлечения инвестиций", а в Киеве захотели увидеть "только следы шин на 3 дня".

Предыстория:

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади – среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули – в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко заявил, что возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
  • Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: