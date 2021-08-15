Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скандальный дрифт в Киеве: гонщик рассказал свою версию событий

Воскресенье, 15 августа 2021, 12:27
Скриншот из видео

Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук заявляет, что компания Red Bull снимала видео дрифта на Софийской площади для популяризации бренда, а также ко Дню флага и Дня Независимости, и что после таких проектов компания всегда убирает.

Источник: видеокомментарий Гринчука на YouTube

Прямая речь Гринчука: "Рассказываю свою версию событий без оправданий и попыток придумать, че и как было у других. Я атлет Red Bull уже 9 лет, и непросто так мой контракт из года в год продлевают. Мы провели множество проектов с компанией в различных уголках нашей планеты, но об этом чуть позже.

У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии вице чемпионом Европы Конором Шанаханом.

Целью проекта является продвижение бренда и съемка красивого видео к Дням флага и Независимости Украины".

Детали: По словам Гринчука, такие съемки начинаются рано, чтобы создавать как можно меньше неудобств пешеходам и другим участникам движения. Поэтому в 5 часов утра приехали машины с оборудованием и началась подготовка к съемкам. В 7:30 начался дрифт.

Гринчук рассказал, что приблизительно "раз в час" приезжали несколько патрулей полиции, вызванных жителями, и "почти сразу же уезжали".

Потом пришли блогеры и журналисты главных ТВ-каналов, которых тоже катали на площади.

В конце спортсмены сделали флаг Украины дымом, проект отсняли и начали собирать оборудование.

По словам Гринчука, после этого – "как обычно Red Bull и делает" – заехала клининговая компания, которая должна была убрать площадь за 3 суток, а спортсмены переехали на другую локацию.

Он добавил, что "часа через 3 они начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы", а на площадку NoMotors, где в это время были спортсмены и машины, приехала полиция.  

По словам Гринчука, им длительное время не разрешали покинуть площадку, ограничивая право на свободу передвижения, но "после небольшого скандала удалось заставить полицию опросить" его в качестве свидетеля.  

Потом полиция вызвала эвакуаторы, чтобы забрать машины на штрафплощадку в качестве вещественного доказательства.  

По словам Гринчука, клининговая компания все убрала, как и обещала, за 3 дня, а все, кто "повылазили из своих норок поразмазывать остатки резины по площади", оказались просто "статистами этого процесса".

Спортсмен напомнил, что подобные ролики с дтрифтом снимают в разных уголках планеты часто по заказу и на деньги администраций городов. По его словам, там "видят выгоду от рекламы городов и привлечения инвестиций", а в Киеве захотели увидеть "только следы шин на 3 дня".

Предыстория:

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади – среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули – в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко заявил, что возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
  • Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевскандал
powered by lun.ua
Главное сегодня

В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Погода: украинцев предупреждают о надвигающейся жаре

В ОПЗЖ считают, что мэра Кривого Рога убили

Все новости...
Киев
В Киеве на два дня приостановят вакцинацию
Правоохранители говорят, что националисты по дороге на Банковую украли молоко
Участники акции "Остановим капитуляцию!" жгут файеры у "дома Зеленского"
Последние новости
22:23
Талибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират
21:58
В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
21:29
Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны
20:57
Полиция нашла напавших на журналиста Кужельного, им вручили подозрения
20:16
видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле
20:01
Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта
19:42
Экономические новости выходных: зарплаты шахтерам, цена электроэнергии, рынок земли
19:21
Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль
19:00
В Канаде объявили досрочные федеральные выборы
18:47
Twitter приостановил верификацию профилей
Все новости...