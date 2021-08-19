Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"

COVID-сертифікатів у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі, 44 держави та організації: Кулеба назвав повний склад саміту "Кримської платформи" — актуальні новини 19 серпня.

Про COVID-сертифікатів

Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія" європейським — вони будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

Про "Кримську платформу"

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на першому саміті "Кримської платформи" погодили присутність 44 держави та організації, з них – 14 глав держав, урядів та ЄС.

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