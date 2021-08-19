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Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"

Четвер, 19 серпня 2021, 21:08
Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів, Кримська платформа
Фото: Мінцифри

COVID-сертифікатів у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі, 44 держави та організації: Кулеба назвав повний склад саміту "Кримської платформи" — актуальні новини 19 серпня.

Про COVID-сертифікатів

Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія" європейським — вони будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

Про "Кримську платформу"

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на першому саміті "Кримської платформи" погодили присутність 44 держави та організації, з них – 14 глав держав, урядів та ЄС.

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Події в Афганістані не змінили плану підготовки візиту Зеленського до США, однак у зв’язку з розширенням програми візиту його зустріч з Байденом відбудеться 31, а не 30 серпня.

Велика Британія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" для проведення антарктичних місій.

У середу ввечері на Закарпатті заблукали четверо дітей, які пішли в ліс збирати ягоди й гриби — у четвер зранку їх знайшли.

За добу 18 серпня в Україні зафіксували 1 560 нових випадків COVID-19, госпіталізували 665 осіб, померли 32 хворих, одужало 898 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 120 004 людей.

Українська правда

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