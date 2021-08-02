Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС повністю вакциновані 60% дорослого населення

Понеділок, 2 серпня 2021, 20:13

В ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"60% усіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID19 та його варіантів.

Залишаємось пильними. Робімо щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших" - написала вона.

Як повідомлялося, американські виробники вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna підвищили вартість своїх препаратів для Європейського союзу.

За даними FT, умови контрактів були переглянуті після того, як дані третьої фази випробувань показали, що мРНК-вакцини від Pfizer і Moderna мають вищі показники ефективності, ніж дешевші векторні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: