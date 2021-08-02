В ЄС повністю вакциновані 60% дорослого населення
В ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.
Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
"60% усіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID19 та його варіантів.
Залишаємось пильними. Робімо щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших" - написала вона.
Як повідомлялося, американські виробники вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna підвищили вартість своїх препаратів для Європейського союзу.
За даними FT, умови контрактів були переглянуті після того, як дані третьої фази випробувань показали, що мРНК-вакцини від Pfizer і Moderna мають вищі показники ефективності, ніж дешевші векторні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.