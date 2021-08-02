У Литві прогнозують, що до кінця року в країну може прибути 10 тисяч мігрантів

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що до кінця року в Литві може виявитися 10 тисяч нелегальних мігрантів - більше, ніж розраховували до цієї пори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Спочатку ми розраховували, що буде близько 8 тис. осіб, що незаконно прибувають в Литву, але тепер ми бачимо, що до кінця року це число може бути помітно більше - до 10 тис. У наступному році може бути ще 5 тис.", - сказала міністр.

У понеділок в Медінінкай вона обговорила питання міграції з єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йоханссон.

Цього року кордон з Литвою з Білорусі перейшли майже 4 тисячі нелегальних мігрантів. Це число в 40 з гаком разів перевищує число мігрантів за весь 2020 рік.

Литовські прикордонники лише з опівночі 2 серпня затримали понад сотню мігрантів - після того, як у неділю до Литви через Білорусь прибула рекордна кількість нелегалів.

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