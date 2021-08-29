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Український день у Чикаго. Світоліна здобула 16-й титул WTA

Неділя, 29 серпня 2021, 01:42
Український день у Чикаго. Світоліна здобула 16-й титул WTA
Фото: livesport

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла хардовий турнір в американському Чикаго, поповнивши свій актив 16-тим титулом WTA.

Джерело: btu

Деталі: Для 26-річної українки це був перший фінал у поточному сезоні. Востаннє Світоліна вигравала титул на турнірі в Страсбурзі восени 2020 року.

На шляху до титулу Еліна Світоліна обіграла Клару Бурель, Фіону Ферро, Крістіну Младенович і Ребекку Петерсон.

За турнір українка не зіграла з жодною із суперниць з топ-50 рейтингу.

Нагадаємо, що Світоліна скористалася від організаторів "wild card" і стала єдиною представницею топ-30 на цьому турнірі.

Француженка Алізе Корне боролася сьогодні за свій 7 титул WTA в кар'єрі.

Раніше Світоліна і Корне зустрічалися на кортах Туру 7 разів (тепер рахунок в очних поєдинках 5-3).

Крім того, в парному турнірі тенісистки Надія Кіченок і Ралука Олару обіграли у фінальному поєдинку Людмилу Кіченок і Макото Ніномію.

Надія Кіченок/Ралука Олару (Україна/Румунія, 3) – Людмила Кіченок/Макото Ніномія (Україна/Японія, 4) 7-6(6), 5-7, 10-8.

У цьому сезоні українсько-румунська пара вже виграла титул в Санкт-Петербурзі й була у фіналі в Бад-Гомбурзі.

Кіченок і Олару на чемпіонському тай-брейку виконали 4 міні-брейка проти 3 у суперниць.

Кіченок і Ніномія у 2021 році взяли титул у Ноттінгемі. Сестри Кіченок вперше зіграли одна проти одної у фіналі турніру WTA.

Теми: спорт
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