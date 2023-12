Украинский день в Чикаго. Свитолина завоевала 16-й титул WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла хардовый турнир в американском Чикаго и пополнила свой актив 16-тым титулом WTA.

Источник: btu

Детали: Для 26-летней украинки это был первый финал в текущем сезоне. Последний раз Свитолина выиграла титул на турнире в Страсбурге осенью 2020 года.

На пути к титулу Элина Свитолина обыграла Клару Бурель, Фиону Ферро, Кристину Младенович и Ребекку Петерсон.

По турнир украинка не сыграла ни с одной из соперниц из топ-50 рейтинга.

Напомним, что Свитолина воспользовалась от организаторов "wild card" и стала единственной представительницей топ-30 на этом турнире.

Француженка Ализе Корне боролась сегодня за свой 7 титул WTA в карьере.

Ранее Свитолина и Корне встречались на кортах тура 7 раз (теперь счет в очных поединках 5-3).

It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB