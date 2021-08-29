Украинский день в Чикаго. Свитолина завоевала 16-й титул WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла хардовый турнир в американском Чикаго и пополнила свой актив 16-тым титулом WTA.

Источник: btu

Детали: Для 26-летней украинки это был первый финал в текущем сезоне. Последний раз Свитолина выиграла титул на турнире в Страсбурге осенью 2020 года.

На пути к титулу Элина Свитолина обыграла Клару Бурель, Фиону Ферро, Кристину Младенович и Ребекку Петерсон.

По турнир украинка не сыграла ни с одной из соперниц из топ-50 рейтинга.

Напомним, что Свитолина воспользовалась от организаторов "wild card" и стала единственной представительницей топ-30 на этом турнире.

Француженка Ализе Корне боролась сегодня за свой 7 титул WTA в карьере.

Ранее Свитолина и Корне встречались на кортах тура 7 раз (теперь счет в очных поединках 5-3).

It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB — wta (@WTA) August 28, 2021

Кроме того, теннисистки Надежда Киченок и Ралука Олару обыграли в финальном поединке Людмилу Киченок и Макото Ниномию.

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния, 3) - Людмила Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония, 4) 7-6 (6), 5-7, 10-8.

В этом сезоне украинско-румынский пара уже выиграла титул в Санкт-Петербурге и была в финале в Бад-Гомбурге.

Киченок и Олару на чемпионском тай-брейке выполнили 4 мини-брейка против 3 у соперниц.

Киченок и Ниномия в 2021 году приняли титул в Ноттингеме. Сестры Киченок впервые сыграли друг против друга в финале турнира WTA.