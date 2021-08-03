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У Росії розслідують справу проти Коломойського щодо розкрадань у "Татнафті" – ЗМІ

Вівторок, 3 серпня 2021, 12:28

ЗМІ повідомляють, що російська поліція розслідує стосовно ексвласника українського "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова кримінальну справу про розкрадання у "Татнафти" майже 860 тис. тонн нафти, на суму 10 млрд рублів.

Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на джерело

Деталі: Зазначається, що слідчі органи МВС у Татарстані порушили кримінальну справу за фактом розкрадання у 2007 році у ПАТ "Татнафта" 858,6 тонн сирої нафти на суму $439,4 млн (за курсом ЦБ РФ на той період понад 10 млрд руб.).

За словами співрозмовника, в злочині підозрюються ексвласники українського "Приватбанку" Коломойський, Боголюбов, ексспіввласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський та голова правління "Укртатнафти" Павло Овчаренко.

За даними слідства, з квітня до жовтня 2007 року "Татнафта" відвантажила "Укртатнафті" понад 2,2 млн тонн сирої нафти на загальну суму понад $1 млрд, з яких підприємство виплатило майже 651 млн доларів.

А Коломойський, Боголюбов, Ярославський і Овчаренко нібито відсторонили від управління "Укртатнафти" менеджерів та акціонерів з боку Татарстану та привласнили частину нафти, завдавши "Татнафті" збитку на зазначену суму, повідомляє джерело.

Нагадаємо: Високий суд Англії та Уельсу відмовив ПАТ "Татнафта" у позові до українських олігархів, зокрема Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, щодо стягнення з них 294,3 млн доларів відшкодування.

Теми: РосіяКоломойськийБоголюбовнафта


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