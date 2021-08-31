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Разумков продовжив "дуель" з Даніловим: Вкажіть на корупційні закони

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:16
Разумков продовжив дуель з Даніловим: Вкажіть на корупційні закони
Дмитро Разумков. фото з сайту Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков хотів би почути від секретаря РНБО Олексія Данілова уточнення, які саме з прийнятих парламентом законів можуть містити корупційні складові.

Джерело: Разумков на брифінгу 31 серпня біля Верховної Ради, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Щодо законопроєктів там дійсно звучала позиція "ми бачимо, які закони приймаються в Раді"… Мені теж хотілося б побачити, які закони приймаються в Раді, які на думку секретаря Ради національної безпеки, не відповідають Конституції, законам, є корупційними.

Дуже часто саме і від РНБО надходять пропозиції до тих чи інших законів - сподіваюся, там немає корупційної складової.

По-друге, навіть якщо ми гіпотетично будемо говорити про те, що є якийсь вплив, то я вже запропонував показати - на кого. Моя пропозиція щодо трибуни залишається в силі".

Деталі: Разумков нагадав, що висунути законодавчу ініціативу можуть і Верховна Рада, і президент, і Кабінет міністрів. Після прийняття закону саме президент підписує його.

Пряма мова: "Я впевнений, на відміну від пана Данілова, що президент, як гарант Конституції і як глава держави, точно не підписав би закони, які містять корупційну складову, 100%. Сподіваюся, що тут він тут сперечатися зі мною не буде".

Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вплив олігархів на Верховну Раду на сьогодні є дуже великим.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Данілова точно назвати народних депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів: "я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України – ну, щоб пальцем показати, на кого саме чиниться такий тиск".

Передісторія:

  • На розгляді Верховної Ради перебуває прийнятий у першому читанні так званий законопроєкт про олігархів, згідно з яким саме РНБО буде визначати, хто в країні є олігархами, а хто – ні.
  • Раніше Дмитро Разумков висловлював думку, що РНБО не може мати таких повноважень, оскільки існує конфлікт інтересів: якщо хтось із РНБО буде перебувати в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.
  • Секретар РНБО Данілов на це відреагував так: "(Спікер) вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів?"
  • Голова ВР відповів, що олігархів у РНБО наразі немає, але пізніше там можуть з'явитися або вони самі або їхні представники.

Валентина Романенко, УП
Теми: Разумков ДмитроДаніловВерховна РадаРНБО
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