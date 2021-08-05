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Литва за добу завернула на кордоні з Білоруссю понад 320 мігрантів

Четвер, 5 серпня 2021, 11:08
Фото: emerging-europe.com

Литовські прикордонники за попередню добу завернули на білоруському кордоні 321 мігранта, які намагалися потрапити на територію Литви поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ще 19 осіб, які все ж нелегально перетнули кордон, затримали. З опівночі 5 серпня завернули ще 44 людей. 

"Нам потрібно якось керувати ситуацією - ми не можемо просто реєструвати цих людей і згодом зіткнутися з великими проблемами з їхнім поселенням та напругою довкола цього. Тим більше, це гібридна атака проти нашої країни з різними мотивами", - зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте. 

Нагадаємо, з понеділка МВС видало наказ, який дозволяє прикордонникам завертати нелегальних мігрантів і спрямовувати до офіційних пунктів пропуску або дипломатичних місій. 

У середу Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні. Його нібито знайшли білоруські прикордонники у важкому стані і врятувати вже не змогли. 

Прем’єрка Литви поклала відповідальність за це на владу Білорусі. Глава уряду Литви також заявила, що у неї немає інформації про "будь-які ексцеси" на литовсько-білоруському кордоні.

Кількість мігрантів, що прибули до Литви через Білорусь з початку року, майже досягла 4 тисяч осіб. Останні вихідні позначилися рекордною кількістю нелегальних перетинів кордону.

У п'ятницю до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex для допомоги у боротьбі з міграційною кризою.

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Теми: БілорусьЛитваміграціякордон


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