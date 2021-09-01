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Житель Здолбунова вкрав трубу, якою кисень ішов у реанімацію для COVID-хворих 

Середа, 1 вересня 2021, 15:07
Житель Здолбунова вкрав трубу, якою кисень ішов у реанімацію для COVID-хворих 
rv.npu.gov.ua

У місті Здолбунів у Рівненській області чоловік вкрав 19 метрів мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення міської лікарні – йому повідомили про підозру у повторній крадіжці. 

Джерело: відділ комунікації поліції Рівненської області 

Деталі: 26 серпня на спецлінію 102 від працівників Здолбунівської міської лікарні надійшло повідомлення про крадіжку мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення.

Медзаклад визначений для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, але ніхто з хворих не перебував на той час на штучній вентиляції легень.

Поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 32-річний здолбунівчанин, який неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. 

Близько 4-ї ранку минулого четверга він на території лікарні перерізав металевими кусачками та викрав 19 метрів труби, за декілька годин він здав її за 1200 гривень у пункті прийому металобрухту. Виручені кошти чоловік витратив на власні потреби. 

Житель Здолбунова вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію для COVID-хворих
Житель Здолбунова вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію для COVID-хворих
Фото Поліції Рівненщини

У рамках провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно) слідчі зібрали "достатньо доказів" і за погодженням зі Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру. 

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Викрадене майно поліцейські вилучили. 

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналРівненська область
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