Житель Здолбунова вкрав трубу, якою кисень ішов у реанімацію для COVID-хворих 

У місті Здолбунів у Рівненській області чоловік вкрав 19 метрів мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення міської лікарні – йому повідомили про підозру у повторній крадіжці.

Джерело: відділ комунікації поліції Рівненської області

Деталі: 26 серпня на спецлінію 102 від працівників Здолбунівської міської лікарні надійшло повідомлення про крадіжку мідної труби, яка постачала кисень у реанімаційне відділення.

Медзаклад визначений для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, але ніхто з хворих не перебував на той час на штучній вентиляції легень.

Поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 32-річний здолбунівчанин, який неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Близько 4-ї ранку минулого четверга він на території лікарні перерізав металевими кусачками та викрав 19 метрів труби, за декілька годин він здав її за 1200 гривень у пункті прийому металобрухту. Виручені кошти чоловік витратив на власні потреби.

Житель Здолбунова вкрав трубу, яка постачала кисень у реанімацію для COVID-хворих Фото Поліції Рівненщини

У рамках провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно) слідчі зібрали "достатньо доказів" і за погодженням зі Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру.

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Викрадене майно поліцейські вилучили.