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Новини 14 вересня: Гео Лерос про скандальне відео, подвійне громадянство в Україні

Вівторок, 14 вересня 2021, 21:00
Новини 14 вересня: Гео Лерос про скандальне відео, подвійне громадянство в Україні
Facebook гео Лероса

Гео Лерос заявляє, що відео проти нього сфабрикував нардеп від ОПЗЖ Вадим Столяр; Шмигаль заявив, що підтримує введення подвійного громадянства в Україні — актуальні новини 14 вересня.

Про заяву Лероса

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що відео, на якому людина схожа на нього нібито бере гроші за імітацію злочинів проти себе, сфабриковане, і що зробив це нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. 

"На мою думку, це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака", - заявив депутат на своїй сторінці в Фейсбуці.

Він закликав правоохоронців допитати Столара у справі про скандальне відео та вилучити оригінали цих записів, "які підтвердять всі написані тут слова".

Про подвійне громадянство

Прєм'єр-міністр Шмигаль заявив, що підтримує ідею введення подвійного громадянства, але не з країною-агресором — Росією. Він додав, що це зможе нас посилити.

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Українська правда

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