Новости 14 сентября: Гео Лерос о скандальном видео, двойное гражданство в Украине

Гео Лерос заявляет, что видео против него сфабриковал нардеп от ОПЗЖ Вадим Столяр, Шмыгаль заявил, что поддерживает введение двойного гражданства в Украине – актуальные новости 14 сентября.Гео Лерос заявляет, что видео против него сфабриковал нардеп от ОПЗЖ Вадим Столяр.

О заявлении Лероса

Народный депутат Гео Лерос заявляет, что видео, на котором человек, похожий на него, якобы берет деньги за имитацию преступлений против себя, сфабрикованное, и сделал это нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар.

"По моему мнению, это видео сделано в кабинете у господина Столара. По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар, слив эти записи, смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака", - заявил депутат на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал правоохранителей допросить Столара по делу о скандальном видео и изъять оригиналы этих записей, "которые подтвердят все написанные здесь слова".

О двойном гражданстве

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что поддерживает идею введения двойного гражданства, но не со страной-агрессором - Россией. Он добавил, что это сможет нас усилить.

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