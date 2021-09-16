Суд у Молдові не схвалив екстрадицію Чауса, який вже в Україні
Суд у Молдові не задовольнив прохання української прокуратури про екстрадицію екссуді Миколи Чауса, який з серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.
Джерело: адвокат Чауса Олександр Вишневий та пресслужба Національного антикорупційного бюро у коментарі УП
Дослівно НАБУ: "На даному етапі ми не вбачаємо вплив рішення суду Молдови на розслідування НАБУ за фактом одержання суддею неправомірної вигоди… Суддю розшукували та виявили на території України, затримали та обрали йому запобіжний захід – все згідно з Кримінальному процесуальному кодексу України".
Деталі: Суд у Кишиневі ухвалив рішення 14 вересня. Мотивація, за словами адвоката Чауса, наразі ще невідома.
УП також звернулась до коментар до Офісу генпрокурора щодо рішення, однак на момент публікації новини відповіді не отримала.
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Передісторія:
- НАБУ з 2016 року підозрює Чауса у хабарництві. Він переховувався у Молдові.
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
- Згодом НАБУ повідомило, що детективи все ж затримали колишнього суддю Миколу Чауса. Його відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.