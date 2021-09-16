Суд у Молдові не схвалив екстрадицію Чауса, який вже в Україні

Суд у Молдові не задовольнив прохання української прокуратури про екстрадицію екссуді Миколи Чауса, який з серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.

Джерело: адвокат Чауса Олександр Вишневий та пресслужба Національного антикорупційного бюро у коментарі УП

Дослівно НАБУ: "На даному етапі ми не вбачаємо вплив рішення суду Молдови на розслідування НАБУ за фактом одержання суддею неправомірної вигоди… Суддю розшукували та виявили на території України, затримали та обрали йому запобіжний захід – все згідно з Кримінальному процесуальному кодексу України".

Деталі: Суд у Кишиневі ухвалив рішення 14 вересня. Мотивація, за словами адвоката Чауса, наразі ще невідома.

УП також звернулась до коментар до Офісу генпрокурора щодо рішення, однак на момент публікації новини відповіді не отримала.

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