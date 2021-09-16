Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, который уже в Украине
Суд в Молдове не удовлетворил просьбу украинской прокуратуры об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса, который с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.
Источник: адвокат Чауса Александр Вишневый и пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в комментарии УП
Дословно НАБУ: "На данном этапе мы не видим влияния решения суда Молдовы на расследование НАБУ по факту получения судьей неправомерной выгоды… Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения – все согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины".
Детали: Суд в Кишиневе принял решение 14 сентября. Мотивация, по словам адвоката Чауса, пока еще неизвестна.
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Предыстория:
- НАБУ с 2016 года подозревает Чауса во взяточництве. Он скрывался в Молдове.
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
- Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Позже НАБУ сообщило, что детективы все же задержали Чауса в больнице "Феофания". Его отправили под домашний арест.