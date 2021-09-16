Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, который уже в Украине

Суд в Молдове не удовлетворил просьбу украинской прокуратуры об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса, который с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.

Источник: адвокат Чауса Александр Вишневый и пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в комментарии УП

Дословно НАБУ: "На данном этапе мы не видим влияния решения суда Молдовы на расследование НАБУ по факту получения судьей неправомерной выгоды… Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения – все согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины".

Детали: Суд в Кишиневе принял решение 14 сентября. Мотивация, по словам адвоката Чауса, пока еще неизвестна.

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