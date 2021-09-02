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Росія вживатиме контрзаходів, якщо військові НАТО наблизяться до її кордону – Пєсков

Четвер, 2 вересня 2021, 15:15
Росія вживатиме контрзаходів, якщо військові НАТО наблизяться до її кордону – Пєсков
Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що можливе наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів РФ змусить Москву вживати контрзаходів, щоб забезпечити повну безпеку для країни.

Джерело: ТАСС з посиланням на коментарі Пєскова щодо бажання України вступити в НАТО

Пряма мова Пєскова: "Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить наближення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність вжиття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів".

Деталі: Прессекретар Путіна додав, що загалом "антиросійська риторика, яка звучала з боку Зеленського під час його візиту в США", наводить на думку, "що основне завдання українсько-американської дружби – це дружити проти Росії".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаНАТО
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