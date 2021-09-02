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Россия примет контрмеры, если военные НАТО приблизятся к ее границе – Песков

Четверг, 2 сентября 2021, 15:15
Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ вынудит Москву принимать контрмеры, чтобы обеспечить полную безопасность для страны.

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарии Пескова относительно желания Украины вступить в НАТО

Прямая речь Пескова: "Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ".

Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, что в целом "антироссийская риторика, которая звучала со стороны Зеленского в ходе его визита в США", наводит на мысль, "что основная задача украинско-американской дружбы – это дружить против России".

Темы: РосcияУкраинаНАТО
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