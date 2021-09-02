Литва розглядає навчання "Захід-2021" як демонстрацію готовності РФ до військового конфлікту

Литва розглядає російсько-білоруські навчання "Захід-2021", які розпочнуться за тиждень, як демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку.

Про це йдеться у коментарі литовського МЗС "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Литва уважно стежить за підготовкою та проведенням спільних російсько-білоруських навчань стратегічного рівня "Захід-2021". Ми розглядаємо цю регулярну військову подію як серйозну демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку", - зазначили в МЗС Литви.

На думку литовських дипломатів, "Захід-2021" буде використано для подальшої військової інтеграції Росії та Білорусі.

"Ми не виключаємо ймовірності того, що частина сил та техніки, які будуть розгорнуті для навчань, можуть залишитися в Білорусі та Західному військовому окрузі Росії після їх завершення", - йдеться в коментарі.

Литва і надалі вимагатиме від Росії та Білорусі виконання зобов’язань щодо прозорості відповідно до Віденського документа і надання достатньої інформації щодо розміру, мети та сценарію навчань.

Польща заявила, що вживає заходи для протидії будь-яким загрозам з боку організованих російською армією військових навчань "Захід-2021" у Білорусі, які почнуться 10 вересня.

У навчаннях "Захід-2021" будуть задіяні тисячі військовослужбовців, а також танки, артилерія і авіація.