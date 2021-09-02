Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва розглядає навчання "Захід-2021" як демонстрацію готовності РФ до військового конфлікту

Четвер, 2 вересня 2021, 18:30

Литва розглядає російсько-білоруські навчання "Захід-2021", які розпочнуться за тиждень, як демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку.

Про це йдеться у коментарі литовського МЗС "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Литва уважно стежить за підготовкою та проведенням спільних російсько-білоруських навчань стратегічного рівня "Захід-2021". Ми розглядаємо цю регулярну військову подію як серйозну демонстрацію готовності Росії до військового конфлікту проти держав або коаліції держав на західному стратегічному напрямку", - зазначили в МЗС Литви.

На думку литовських дипломатів, "Захід-2021" буде використано для подальшої військової інтеграції Росії та Білорусі.

"Ми не виключаємо ймовірності того, що частина сил та техніки, які будуть розгорнуті для навчань, можуть залишитися в Білорусі та Західному військовому окрузі Росії після їх завершення", - йдеться в коментарі.

Литва і надалі вимагатиме від Росії та Білорусі виконання зобов’язань щодо прозорості відповідно до Віденського документа і надання достатньої інформації щодо розміру, мети та сценарію навчань.

Польща заявила, що вживає заходи для протидії будь-яким загрозам з боку організованих російською армією військових навчань "Захід-2021" у Білорусі, які почнуться 10 вересня.

У навчаннях "Захід-2021" будуть задіяні тисячі військовослужбовців,  а також танки, артилерія і авіація.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Литва
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Президент Литви не виключив накладення вето на текст декларації саміту НАТО
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: