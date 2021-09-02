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Литва рассматривает учения "Запад-2021" как демонстрацию готовности РФ к военному конфликту

Четверг, 2 сентября 2021, 18:30

Литва рассматривает российско-белорусские учения "Запад-2021", которые начнутся через неделю, как демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении.

Об этом говорится в комментарии литовского МИД "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Литва внимательно следит за подготовкой и проведением совместных российско-белорусских учений стратегического уровня "Запад-2021". Мы рассматриваем это регулярное военное событие как серьезную демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении", - отметили в МИД Литвы.

По мнению литовских дипломатов, "Запад-2021" будет использован для дальнейшей военной интеграции России и Беларуси.

"Мы не исключаем вероятности того, что часть сил и техники, которые будут развернуты для учений, могут остаться в Беларуси и в Западном военном округе России после их завершения", - говорится в комментарии.

Литва и в дальнейшем будет требовать от России и Беларуси выполнения обязательств по прозрачности в соответствии с Венским документом и предоставлением достаточной информации о размере, цели и сценарие учений.

Польша заявила, что принимает меры для противодействия любым угрозам со стороны организованных российской армией военных учений "Запад-2021" в Беларуси, которые начнутся 10 сентября.

В учениях "Запад-2021" будут задействованы тысячи военнослужащих, а также танки, артиллерия и авиация.

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Темы: ЛитваРосcия
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