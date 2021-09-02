Умань готують до прийому хасидів: доставили майже 200 тисяч масок та 20 тисяч антисептиків

Для паломників в Умань, які приїдуть святкувати Рош га-Шана, доставили 190 тисяч медичних масок та майже 20 тисяч антисептиків.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Головними точками, де паломники зможуть отримати маски та антисептики є намети Червоного Хреста України, які вже розставили в місті.

Окрім того, Центр громадського здоров’я вперше запустив гарячу лінію, за якою мандрівників, які їдуть до Умані, будуть консультувати з питань здоров’я англійською та івритом.

Також у міжнародних аеропортах України вже розмістили банери, брошури, флаєри та показують відео щодо коронавірусу та протиепідемічних заходів.

Маски та антисептики закупили за кошти Центрів контролю та профілактики захворювань США

Що передувало: В Умань приїхали 800 правоохоронців, щоб забезпечити порядок під час святкування Рош га-Шана.

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