Татаров досі має статус підозрюваного – Офіс генпрокурора

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров має офіційний статус підозрюваного, а його справу - мали б передати до суду.

Джерело: Офіс генпрокурора у відповідь на запит Центру протидії корупції

Дослівно: "Рішення про закриття провадження чи передачу його до суду не приймались, у зв’язку з чим, відповідні відомості до ЄРДР не вносились. Процесуальний статус підозрюваних (Татарова, Микитася і Дубоноса - ЦПК) на цей час не змінювався".

Деталі: Відзначається, що прокурори у порушення закону не передають справу до суду.

Керівник цих прокурорів - заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який нещодавно гуляв на дні народження Татарова.

У грудні 2020 Симоненко забрав справу Татарова в НАБУ і передав її СБУ.

Венедіктова, коментуючи рішення Симоненка, заявила, що не причетна до цього рішення.

Що було раніше: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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