Венедіктова відреагувала на передачу справи Татарова в СБУ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не причетна до рішення про передачу справи, в якій фігурує заступник глави Офісу президента Олег Татаров, в Службу безпеки України.

Джерело: коментар генпрокурора "Українській правді"

Пряма мова: "На хід розслідування будь-якого кримінального провадження слід реагувати виключно через призму законності прийнятих процесуальних рішень. Емоції і спрага самопіару - не помічники в нашій справі.

Згідно закону я взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у впровадженні (52020000000000655), більше відомого як "справа Нацгвардії або Татарова".

Деталі: За її словами, вона взяла відвід через суперечку про заміну групи прокурорів і процесуальні повноваження в цій справі перейшли до її заступника Олексія Симоненка.

Венедіктова підтвердила, що підписувала апеляційну і касаційну скаргу на рішення Печерського і апеляційного судів відповідно, але "колегія суддів касаційного кримінального суду в складі ВС залишила рішення Печерського суду в силі".

Що було раніше: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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