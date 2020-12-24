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Венедіктова відреагувала на передачу справи Татарова в СБУ

Четвер, 24 грудня 2020, 13:02

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не причетна до рішення про передачу справи, в якій фігурує заступник глави Офісу президента Олег Татаров, в Службу безпеки України.

Джерело: коментар генпрокурора "Українській правді"

Пряма мова: "На хід розслідування будь-якого кримінального провадження слід реагувати виключно через призму законності прийнятих процесуальних рішень. Емоції і спрага самопіару - не помічники в нашій справі.

Згідно закону я взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у впровадженні (52020000000000655), більше відомого як "справа Нацгвардії або Татарова".

Деталі: За її словами, вона взяла відвід через суперечку про заміну групи прокурорів і процесуальні повноваження в цій справі перейшли до її заступника Олексія Симоненка.

Венедіктова підтвердила, що підписувала апеляційну і касаційну скаргу на рішення Печерського і апеляційного судів відповідно, але "колегія суддів касаційного кримінального суду в складі ВС залишила рішення Печерського суду в силі".

Що було раніше: 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Українська правда
Теми: ВенедіктоваТатаровГенпрокуратураНАБУСБУ


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