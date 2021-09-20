Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого – Офис генпрокурора
Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров имеет официальный статус подозреваемого, а его дело - должны уже передать в суд.
Источник: Офис генпрокурора в ответ на запрос Центра противодействия коррупции
Дословно: "Решение о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимались, в связи с чем, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитась и Дубонос - ЦПК) в настоящее время не менялся".
Детали: Отмечается, что прокуроры в нарушение закона не передают дело в суд.
Руководитель этих прокуроров - заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который недавно гулял на дне рождения Татарова.
В декабре 2020 года Симоненко забрал дело Татарова в НАБУ и передал ее СБУ.
Венедиктова, комментируя решение Симоненко, заявила, что не причастна к решению о передаче в СБУ дела, в котором фигурирует Татаров.
Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.
НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- Представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.