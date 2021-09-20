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Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого – Офис генпрокурора

Понедельник, 20 сентября 2021, 18:26
Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого – Офис генпрокурора

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров имеет официальный статус подозреваемого, а его дело - должны уже передать в суд.

Источник: Офис генпрокурора в ответ на запрос Центра противодействия коррупции

Дословно: "Решение о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимались, в связи с чем, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитась и Дубонос - ЦПК) в настоящее время не менялся".

Детали: Отмечается, что прокуроры в нарушение закона не передают дело в суд.

Руководитель этих прокуроров - заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который недавно гулял на дне рождения Татарова.

В декабре 2020 года Симоненко забрал дело Татарова в НАБУ и передал ее СБУ.

Венедиктова, комментируя решение Симоненко, заявила, что не причастна к решению о передаче в СБУ дела, в котором фигурирует Татаров.

Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной

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Темы: ТатаровОфис генпрокурора
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