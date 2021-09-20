НАБУ вручило першу підозру у недостовірному декларуванні: "пощастило" брату судді Вовка

Брату голови Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовка – Юрію Зонтову вручили підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Це перша підозра у недостовірному декларуванні після відновлення відповідальності за вказаною статтею.

Джерело: НАБУ, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Так, Зонтов який є в минулому співробітник Служби зовнішньої розвідки, а також за сумісництвом адвокат, за версією слідства, є фактичним власником помешкання, де знайшли великі обсяги готівки. Йдеться про справу про хабар у 100 тисяч доларів для двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

У цій справі Зонтов вже отримав підозру. Йдеться про підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК.

Під час викриття "на гарячому" за місцем виявлення хабара знайшли ще антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Там же вилучили понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч грн і 100 шекелів (загалом понад 135 млн грн).

Нова ж підозра пов’язана із справою про хабар, оскільки помешкання в якому передавали кошти, за версією правоохоронців, належить саме брату голові ОАСК, як і кошти які там виявили. Проте ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік,

Чому це важливо: У НАБУ додали, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування.

Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст.366-2 КК України.

Передісторія: