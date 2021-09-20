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НАБУ вручило першу підозру у недостовірному декларуванні: "пощастило" брату судді Вовка

Понеділок, 20 вересня 2021, 19:11
НАБУ вручило першу підозру у недостовірному декларуванні: пощастило брату судді Вовка
Фото: НАБУ

Брату голови Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовка – Юрію Зонтову вручили підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Це перша підозра у недостовірному декларуванні після відновлення відповідальності за вказаною статтею. 

Джерело: НАБУ, джерело УП в правоохоронних органах 

Деталі: Так, Зонтов який є в минулому співробітник Служби зовнішньої розвідки, а також за сумісництвом адвокат, за версією слідства, є фактичним власником помешкання, де знайшли великі обсяги готівки. Йдеться про справу про хабар у 100 тисяч доларів для двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

У цій справі Зонтов вже отримав підозру. Йдеться про підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. 

Під час викриття "на гарячому" за місцем виявлення хабара знайшли ще антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Там же вилучили понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч грн і 100 шекелів (загалом понад 135 млн грн).

Нова ж підозра пов’язана із справою про хабар, оскільки помешкання в якому передавали кошти, за версією правоохоронців, належить саме брату голові ОАСК, як і кошти які там виявили. Проте ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік,

Чому це важливо: У НАБУ додали, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування. 

Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст.366-2 КК України.

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
  • 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова, а пізніше й наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення.

Українська правда

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