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На місці обстрілу автівки Шефіра шукають сліди нападника: там немає камер

Середа, 22 вересня 2021, 14:06
ФОТО: МИХАЙЛО ТКАЧ, УП

Правоохоронці обстежують територію, де стався обстріл машини першого помічника президента Сергія Шефіра.

Джерело: Українська правда

Деталі: Наразі Audi Шефіра припаркована біля супермаркету "АТБ" посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області. Водночас, сам обстріл вчинили за 5 км від цього місця

Автівка Шефіра прямувала із котеджного містечка "Перлина Італії", де живуть кварталівці і раніше жив президент Володимир Зеленський, в бік Новообухівської траси.

Відеокамери спостереження на цьому участку дороги відсутні.

Помічник президента Володимира Зеленського їхав на роботу, коли його автомобіль обстріляли.

В Офісі президента повідомили, що нападник, який стріляв по автівці Шефіра, робив це із заздалегідь підготовленого місця. 

За словами радника керівника ОП, людина, яка стріляла, робила це лежачи. Машина Шефіра була не броньованою. Він не користувався державною охороною. 

Сам Шефір зазначив, що наразі працює над зйомками нового "Кварталу" і обстріляний автомобіль є службовою машиною студії "Квартал 95".

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Шефір у 50% випадків кермує самостійно.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Введено спецоперацію "Сирена" для оперативного виявлення нападника чи нападників.

 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: Шефір СергійОфіс президентанападобстріл


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