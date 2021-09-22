На місці обстрілу автівки Шефіра шукають сліди нападника: там немає камер

Правоохоронці обстежують територію, де стався обстріл машини першого помічника президента Сергія Шефіра.

Джерело: Українська правда

Деталі: Наразі Audi Шефіра припаркована біля супермаркету "АТБ" посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області. Водночас, сам обстріл вчинили за 5 км від цього місця.

Автівка Шефіра прямувала із котеджного містечка "Перлина Італії", де живуть кварталівці і раніше жив президент Володимир Зеленський, в бік Новообухівської траси.

Відеокамери спостереження на цьому участку дороги відсутні.

Помічник президента Володимира Зеленського їхав на роботу, коли його автомобіль обстріляли.

В Офісі президента повідомили, що нападник, який стріляв по автівці Шефіра, робив це із заздалегідь підготовленого місця.

За словами радника керівника ОП, людина, яка стріляла, робила це лежачи. Машина Шефіра була не броньованою. Він не користувався державною охороною.

Сам Шефір зазначив, що наразі працює над зйомками нового "Кварталу" і обстріляний автомобіль є службовою машиною студії "Квартал 95".

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Шефір у 50% випадків кермує самостійно.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Введено спецоперацію "Сирена" для оперативного виявлення нападника чи нападників.

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

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