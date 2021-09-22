На месте обстрела машины Шефира ищут следы нападающего: там нет камер
Правоохранители обследуют территорию, где произошел обстрел машины первого помощника президента Сергея Шефира.
Источник: Украинская правда
Детали: Сейчас Audi Шефира припаркована возле супермаркета "АТБ" посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области. В то же время, сам обстрел совершили в 5 км от этого места.
Автомобиль Шефира направлялся с коттеджного городка "Жемчужина Италии", где живут кварталовцы и ранее жил президент Владимир Зеленский, в сторону Новообуховской трассы.
Видеокамеры наблюдения на этом участке дороги отсутствуют.
Помощник президента Владимира Зеленского ехал на работу, когда его автомобиль обстреляли.
В Офисе президента сообщили, что нападающий, который стрелял по машине Шефира, делал это из заранее подготовленного места.
По словам советника руководителя ОП, человек, который стрелял, делал это лежа. Машина Шефира не была бронированной. Он не пользовался государственной охраной.
Сам Шефир отметил, что сейчас он работает над съемками нового "Квартала" и обстрелянный автомобиль это служебная машина студии "Квартал 95".
По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Шефир в 50% случаев управляет самостоятельно.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Введено спецоперацию "Сирена" для оперативного выявления нападающего или нападающих.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.