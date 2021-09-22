Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На месте обстрела машины Шефира ищут следы нападающего: там нет камер

Среда, 22 сентября 2021, 14:06
На месте обстрела машины Шефира ищут следы нападающего: там нет камер
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП

Правоохранители обследуют территорию, где произошел обстрел машины первого помощника президента Сергея Шефира.

Источник: Украинская правда

Детали: Сейчас Audi Шефира припаркована возле супермаркета "АТБ" посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области. В то же время, сам обстрел совершили в 5 км от этого места.

Автомобиль Шефира направлялся с коттеджного городка "Жемчужина Италии", где живут кварталовцы и ранее жил президент Владимир Зеленский, в сторону Новообуховской трассы.

Видеокамеры наблюдения на этом участке дороги отсутствуют.

Помощник президента Владимира Зеленского ехал на работу, когда его автомобиль обстреляли.

В Офисе президента сообщили, что нападающий, который стрелял по машине Шефира, делал это из заранее подготовленного места.

По словам советника руководителя ОП, человек, который стрелял, делал это лежа. Машина Шефира не была бронированной. Он не пользовался государственной охраной.

Сам Шефир отметил, что сейчас он работает над съемками нового "Квартала" и обстрелянный автомобиль это служебная машина студии "Квартал 95".

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Шефир в 50% случаев управляет самостоятельно.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Введено спецоперацию "Сирена" для оперативного выявления нападающего или нападающих.

 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП
 
ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП

Предыстория: 

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шефир СергейОфис президентанападениеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Врачи сообщили о состоянии раненого водителя Шефира
Шефира стремились именно убить, у следствия есть 3 версии - МВД
Шефир о нападении: не связываю с работой, потому что в последнее время занимаюсь съемками "Квартала"
Появились фото и видео обстрелянной машины Шефира
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: