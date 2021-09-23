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На місці обстрілу машини Шефіра знайшли два десятки гільз

Четвер, 23 вересня 2021, 12:07
фото: FB Шевченка

Правоохоронці знайшли два десятки гільз на місці обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра.

Джерело: Facebook-сторінка директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка

Пряма мова: "Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника Президента. Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм".

Деталі: Експерти служби МВС вважають, що такі гільзи не часто зустрінеш в Україні. Це гільзи - виробництва Угорщини, але сам патрон, за словами Шевченка, можливо, наново збирали у Німеччині.

Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі.

Він додав, що про кулі та гільзи детальніше розкажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла пораненого водія.

 

Можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8.

Водночас, за словами Шевченка, боєприпаси злочинець обрав прості і доволі дешеві: "Це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування".

Місце розташування стрільця встановили точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч.

Також допитали свідків - грибників, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра.

Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби - подібні.

 

Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу.

У четвер поліція і Нацгвардія продовжать пошуки у лісовому масиві.

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

Українська правда
Теми: Шефір СергійнападОфіс президента


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