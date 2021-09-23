Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На месте обстрела машины Шефира нашли два десятка гильз

Четверг, 23 сентября 2021, 12:07
На месте обстрела машины Шефира нашли два десятка гильз
фото: FB Шевченко

Правоохранители нашли два десятка гильз на месте обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.

Источник: Facebook-страница директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко

Прямая речь: "Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7’62 на 39 мм".

Детали: Эксперты службы МВД считают, что такие гильзы не часто встретишь в Украине. Это гильзы - производства Венгрии, но сам патрон, по словам Шевченко, возможно, заново собирали в Германии.

Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули.

Он добавил, что о пулях и гильзах подробнее расскажут эксперты, когда получат на исследования то, что получили врачи из тела раненого водителя.

 

Возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8.

Однако, по словам Шевченко, боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевы: "Это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка".

Местоположение стрелка установили точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу.

Также допросили свидетелей - грибников, которые были неподалеку и пассажиров авто, которое ехало за машиной Шефира.

Их показания о характере звука стрельбы - похожие.

 

Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела.

В четверг полиция и Нацгвардия продолжат поиски в лесном массиве.

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шефир СергейнападениеОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Шефир Сергей
Следствие по делу о покушении на Шефира проводит необоснованные обыски – адвокаты
У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира
Покушение на Шефира: "Евросолидарность" говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: