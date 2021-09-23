На месте обстрела машины Шефира нашли два десятка гильз
Правоохранители нашли два десятка гильз на месте обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.
Источник: Facebook-страница директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко
Прямая речь: "Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7’62 на 39 мм".
Детали: Эксперты службы МВД считают, что такие гильзы не часто встретишь в Украине. Это гильзы - производства Венгрии, но сам патрон, по словам Шевченко, возможно, заново собирали в Германии.
Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули.
Он добавил, что о пулях и гильзах подробнее расскажут эксперты, когда получат на исследования то, что получили врачи из тела раненого водителя.
Возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8.
Однако, по словам Шевченко, боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевы: "Это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка".
Местоположение стрелка установили точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу.
Также допросили свидетелей - грибников, которые были неподалеку и пассажиров авто, которое ехало за машиной Шефира.
Их показания о характере звука стрельбы - похожие.
Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела.
В четверг полиция и Нацгвардия продолжат поиски в лесном массиве.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту".