На месте обстрела машины Шефира нашли два десятка гильз

Правоохранители нашли два десятка гильз на месте обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.

Источник: Facebook-страница директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко

Прямая речь: "Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7’62 на 39 мм".

Детали: Эксперты службы МВД считают, что такие гильзы не часто встретишь в Украине. Это гильзы - производства Венгрии, но сам патрон, по словам Шевченко, возможно, заново собирали в Германии.

Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули.

Он добавил, что о пулях и гильзах подробнее расскажут эксперты, когда получат на исследования то, что получили врачи из тела раненого водителя.

Возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8.

Однако, по словам Шевченко, боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевы: "Это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка".

Местоположение стрелка установили точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу.

Также допросили свидетелей - грибников, которые были неподалеку и пассажиров авто, которое ехало за машиной Шефира.

Их показания о характере звука стрельбы - похожие.

Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела.

В четверг полиция и Нацгвардия продолжат поиски в лесном массиве.

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